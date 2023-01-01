Роман Куперман

Биография

Роман Дмитриевич Куперман – российский актер, актер дубляжа и композитор. День рождения: 19 апреля 1992 г. Путь в кинематограф актера Романа Купермана начался в 1999 г. с поступления в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, которую он окончил в 2010 году. Среди навыков: эстрадный вокал, игра на фортепиано, свободное владение итальянским, французским и английским языками. В 2012 году поступил в РАТИ-ГИТИС, где под руководством М. Скандарова проучился до 2016 г. Актером дубляжа становится в 2013 г., начав с драматического сериала «Правосудие самурая» (1998-1999 гг.) и криминального триллера «Во все тяжкие» (2008-2013 гг.). За 7 лет принял участие в дублировании более 120 фильмов и сериалов. Первая роль Романа Купермана – эпизодическая в детективном телесериале «Детективы» (2006 г.). В последующем он также снимается в эпизодах. В 2013 году на телеканале «СТС» вышел фантастический сериал «Выжить после» (2013-2016 г.), музыку к которому начинающий композитор написал совместно с Антоном Новосельцевым. В последующие годы появилось несколько короткометражных фильмов Романа Купермана, снятых в Армении, Канаде и Великобритании, в которых звучит его музыка.