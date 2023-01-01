Пропавшие. Последняя надежда
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Пропавшие. Последняя надежда

Пропавшие. Последняя надежда (сериал, 2014) смотреть онлайн

7.52014, Пропавшие. Последняя надежда 1 сезон
Детективы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Когда пропадает человек, запускается обратный отсчет. На поиски остаются считанные часы — часы человеческой жизни. Успеет ли помощь вовремя? Проект повествует о спасателях-волонтерах, которые занимаются поиском пропавших без вести людей. Все сюжеты основаны на реальных событиях.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Пропавшие. Последняя надежда»

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