Пропавшие. Последняя надежда (сериал, 2014) смотреть онлайн
7.52014, Пропавшие. Последняя надежда 1 сезон
Детективы16+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Когда пропадает человек, запускается обратный отсчет. На поиски остаются считанные часы — часы человеческой жизни. Успеет ли помощь вовремя? Проект повествует о спасателях-волонтерах, которые занимаются поиском пропавших без вести людей. Все сюжеты основаны на реальных событиях.
Все сезоны сериала Пропавшие смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- СПРежиссёр
Сергей
Пищиков
- ФБРежиссёр
Фуат
Бикбулатов
- АШАктриса
Анжелика
Шилова
- ОГАктёр
Олег
Гончаров
- АДАктёр
Артем
Денке
- СЕАктриса
Снежанна
Ерискина
- ЕКАктёр
Евгений
Кузьмичев
- ПДАктриса
Полина
Долиндо
- КУАктёр
Константин
Ужва
- МОАктёр
Максим
Онищенко
- РКАктёр
Роман
Куперман
- ЕВАктриса
Елена
Волхонская
- АКСценарист
Алина
Комарова
- МКСценарист
Максим
Кадушкин
- ЮЗСценарист
Юлия
Зеленина
- ДБПродюсер
Дмитрий
Белосохов
- ФБПродюсер
Фуат
Бикбулатов
- НКХудожница
Наталья
Кузнецова
- ССОператор
Султан
Сукиев
- ЕАОператор
Евгений
Афанасьев
- АМОператор
Александр
Мартынов