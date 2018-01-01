Биография

Максим Онищенко – актер театра и кино, снялся во многих известных телесериалах. В начале карьеры он получал лишь эпизодические роли, но с 2013 г. стал играть более серьезных и характерных героев. Будущий артист родился в Москве в 1986 г. В детстве у мальчика было много увлечений. Он занимался музыкой, освоил несколько музыкальных инструментов, среди которых гитара, ударные и варган. Кроме того, юноша активно пробовал свои силы в спорте, он посещал секции плавания, каратэ, фехтования, играл в футбол. Однако, окончив школу, он выбрал творческую профессию и стал студентом ВТУ им. Щепкина. Основы театрального искусства юный артист постигал на курсе В. Иванова и В. Бейлиса. В 2009 г. он получил диплом вуза. Первые роли Максим Онищенко сыграл в Театре Романа Виктюка. В кино артист начал сниматься во время учебы на третьем курсе. Его дебютной работой стал сериал «Закон и порядок: отдел оперативных расследований – 2». После окончания театрального вуза он продолжил карьеру в кинематографе, играя в эпизодах популярных российских телесериалов «Всегда говори \"всегда\" – 5», «Барвиха», «Девичник», «Универ», «Карпов». В 2013 г. актер исполнил главную роль в ленте «Предельная глубина». Благодаря участию в этом фильме Максим Онищенко стал известным артистом. Позже он появился в сериалах «Домашний арест», «Большие надежды», «Рая знает все!», а в 2020 г. актера утвердили на одну из центральных ролей в драме «Спроси Марту»."