Пропавшие. Последняя надежда (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Когда пропадает человек, запускается обратный отсчет. На поиски остаются считанные часы – часы человеческой жизни. Успеет ли помощь вовремя? Проект повествует о спасателях-волонтерах, которые занимаются поиском пропавших без вести людей. Все сюжеты основаны на реальных событиях.



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