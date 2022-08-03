Пропавшие. Последняя надежда. Сезон 1. Серия 22
Wink
Сериалы
Пропавшие. Последняя надежда
1-й сезон
22-я серия

Пропавшие. Последняя надежда (сериал, 2014) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн бесплатно

7.42014, Пропавшие. Последняя надежда. Сезон 1. Серия 22
Детектив18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Когда пропадает человек, запускается обратный отсчет. На поиски остаются считанные часы – часы человеческой жизни. Успеет ли помощь вовремя? Проект повествует о спасателях-волонтерах, которые занимаются поиском пропавших без вести людей. Все сюжеты основаны на реальных событиях.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Пропавшие. Последняя надежда»