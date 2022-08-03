Пропавшие. Последняя надежда (сериал, 2014) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн бесплатно
2014, Пропавшие. Последняя надежда. Сезон 1. Серия 20
Детектив
О сериале
Когда пропадает человек, запускается обратный отсчет. На поиски остаются считанные часы – часы человеческой жизни. Успеет ли помощь вовремя? Проект повествует о спасателях-волонтерах, которые занимаются поиском пропавших без вести людей. Все сюжеты основаны на реальных событиях.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- СПРежиссёр
Сергей
Пищиков
- ФБРежиссёр
Фуат
Бикбулатов
- АШАктриса
Анжелика
Шилова
- ОГАктёр
Олег
Гончаров
- АДАктёр
Артем
Денке
- СЕАктриса
Снежанна
Ерискина
- ЕКАктёр
Евгений
Кузьмичев
- ПДАктриса
Полина
Долиндо
- КУАктёр
Константин
Ужва
- МОАктёр
Максим
Онищенко
- РКАктёр
Роман
Куперман
- ЕВАктриса
Елена
Волхонская
- АКСценарист
Алина
Комарова
- МКСценарист
Максим
Кадушкин
- ЮЗСценарист
Юлия
Зеленина
- ДБПродюсер
Дмитрий
Белосохов
- ФБПродюсер
Фуат
Бикбулатов
- НКХудожница
Наталья
Кузнецова
- ССОператор
Султан
Сукиев
- ЕАОператор
Евгений
Афанасьев
- АМОператор
Александр
Мартынов