Пропавшие. Последняя надежда (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

Цикл документальных передач, посвященный одной из самых болезненных проблем современности. Люди пропадают в России каждый день. Каждый день в полицию подаются заявления о том, что чей-то ребенок, друг, любимый или родственник не вернулся домой. К сожалению, очень большая часть таких заявлений остаются для работников полиции лишь бумажкой на столе. К счастью, есть люди, которые готовы на добровольных началах, без награды и оплаты разыскивать тех, кто потерялся. Такие добровольцы иногда становятся последней надеждой для близких пропавшего без вести.



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