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Пропавшие. Последняя надежда
1-й сезон

Пропавшие. Последняя надежда (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

7.42014, Пропавшие. Последняя надежда. Сезон 1 30 серий
Детектив16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Цикл документальных передач, посвященный одной из самых болезненных проблем современности. Люди пропадают в России каждый день. Каждый день в полицию подаются заявления о том, что чей-то ребенок, друг, любимый или родственник не вернулся домой. К сожалению, очень большая часть таких заявлений остаются для работников полиции лишь бумажкой на столе. К счастью, есть люди, которые готовы на добровольных началах, без награды и оплаты разыскивать тех, кто потерялся. Такие добровольцы иногда становятся последней надеждой для близких пропавшего без вести.

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Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Пропавшие. Последняя надежда»