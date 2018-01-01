Биография

Полина Долиндо — российская актриса театра и кино. Родилась 11 июля 1987 года. Полина окончила Театральный институт им. Щукина, где обучалась на курсе Владимира Сажина. После окончания университета вошла в актерский состав Нового Арт Театра. Играла Блиц в постановке «Лошадиная песня» и Софью Зубрицкую в пьесе Нила Саймона «Дураки», поставленной Дмитрием Калининым. Полина Долиндо известна по таким проектам, как детектив «Пропавшие. Последняя надежда», короткометражка «Ретрит», фильм и сериал «Джетлаг».