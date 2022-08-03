Пропавшие. Последняя надежда (сериал, 2014) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн бесплатно

Когда пропадает человек, запускается обратный отсчет. На поиски остаются считанные часы – часы человеческой жизни. Успеет ли помощь вовремя? Проект повествует о спасателях-волонтерах, которые занимаются поиском пропавших без вести людей. Все сюжеты основаны на реальных событиях.

