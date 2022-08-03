Ляпик едет в Окидо
Wink
Детям
Ляпик едет в Окидо

Ляпик едет в Окидо (мультсериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Messy Goes to Okido 1 сезон
Мультсериалы, Семейный6+

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О сериале

Ляпик не просто любит задаваться вопросами о том, как утроен мир. Ляпик не ленится искать ответы на них и ради этого каждый раз отправляется в волшебную страну Окидо. Там он узнает все то, что интересно детям. Откуда берется эхо? Почему если что-то падает, то вниз? Как работают вулканы? Отчего к магнитам липнет металл?

Страна
Великобритания, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Мультсериалы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.2 IMDb