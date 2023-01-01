Биография

Иван Соловьев — российский актер и композитор. Родился в Калининграде 20 февраля 1988 года. В юности увлекался музыкой, учился игре на фортепиано. После окончания школы поступил во Всероссийский государственный институт кинематографа на курс Грамматикова, который успешно окончил в 2009 году. Сотрудничал с экспериментальной сценой Владимира Назарова, играл в спектакле «Третье». Сегодня фильмография Ивана Соловьева насчитывает более 35 картин. Его можно встретить в таких проектах, как «Геймеры», «Отдай мою мечту», «Я вернусь», «Раскол», «Черная кошка», «Дурная кровь», «До свидания, мальчики», «След». В качестве композитора написал музыку к сериалу «Любовь и другие иллюзии», мелодраме «Звезды мне укажут путь».