Виноделы (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Сериал «Виноделы» с первых серий бросает героев в настоящий водоворот южных страстей.



Паша с отцом Юрием и сыном Костей приезжают на винодельню и сталкиваются с Сергеем Гордеевым и его дочерью Оксаной. У каждой семьи свои представления о прекрасном: Гордеев выращивает виноград под классику, а главный герой любит водку. Оказывается, о вкусах еще как спорят! Ситуация осложняется и тем, что Оксана влюбляется в сына Паши, а сам он неловко флиртует с внучкой Сергея.



Получится ли у героев разобраться с хаосом и сохранить бизнес? Включайте комедию «Виноделы» — 1 сезон уже доступен на Wink.

