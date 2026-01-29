Виноделы (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
9.22025, Виноделы. Сезон 1 8 серий
Комедия, Мелодрама16+
О сериале
Сериал «Виноделы» с первых серий бросает героев в настоящий водоворот южных страстей.
Паша с отцом Юрием и сыном Костей приезжают на винодельню и сталкиваются с Сергеем Гордеевым и его дочерью Оксаной. У каждой семьи свои представления о прекрасном: Гордеев выращивает виноград под классику, а главный герой любит водку. Оказывается, о вкусах еще как спорят! Ситуация осложняется и тем, что Оксана влюбляется в сына Паши, а сам он неловко флиртует с внучкой Сергея.
Получится ли у героев разобраться с хаосом и сохранить бизнес? Включайте комедию «Виноделы» — 1 сезон уже доступен на Wink.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
- Режиссёр
Мехрали
Пашаев
- Режиссёр
Антон
Федотов
- ВСАктёр
Вадим
Соснин
- ИДАктриса
Ирина
Демидкина
- ИКАктёр
Иван
Кукуев
- ЭНАктёр
Эрхан
Нохоев
- Актриса
Василина
Юсковец
- Сценарист
Павел
Данилов
- Сценарист
Мехрали
Пашаев
- Сценарист
Антон
Федотов
- Сценарист
Игорь
Тудвасев
- Продюсер
Павел
Данилов
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Игорь
Тудвасев
- Композитор
Дмитрий
Балакин
- Композитор
Никита
Савельев