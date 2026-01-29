Виноделы (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Виноделы. Сезон 1
Виноделы
1-й сезон

Виноделы (сериал, 2025) сезон 1

9.22025, Виноделы. Сезон 1 8 серий
Комедия, Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сериал «Виноделы» с первых серий бросает героев в настоящий водоворот южных страстей.

Паша с отцом Юрием и сыном Костей приезжают на винодельню и сталкиваются с Сергеем Гордеевым и его дочерью Оксаной. У каждой семьи свои представления о прекрасном: Гордеев выращивает виноград под классику, а главный герой любит водку. Оказывается, о вкусах еще как спорят! Ситуация осложняется и тем, что Оксана влюбляется в сына Паши, а сам он неловко флиртует с внучкой Сергея.

Получится ли у героев разобраться с хаосом и сохранить бизнес? Включайте комедию «Виноделы» — 1 сезон уже доступен на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

7.8 КиноПоиск