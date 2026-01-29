Виноделы (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Челябинский шашлычник Паша вместе с отцом и сыном Костей отправляется на юг за наследством — одной второй винодельни. Другая половина принадлежит виноделу-эстету, фанатику своего дела Сергею Гордееву, его дочери Оксане и внучке Миле. Чтобы спасти общий бизнес от краха, представителям двух разных семей предстоит стать партнёрами. Правда, ситуация осложняется тем, что для Сергея вино — искусство, а для Паши — «невкусная кислятина».

