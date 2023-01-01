Биография

Валерия Астапова — российская актриса и певица. Родилась в городе Губкинский 30 января 1995 года. После школы поступила в столичный Институт современного искусства на отделение эстрадно-джазового пения. Участвовала в шоу «Голос», также была финалисткой популярного конкурса «5 звезд». Пробовала свои силы на театральной сцене, сыграв в шоу-мюзикле «Дом с приведениями». Солистка музыкального проекта «Против правил». В кино Валерия Астапова снимается с 2020 года, ее первой работой стала комедия «Беспринципные». Также ее можно увидеть в сериалах «Девушки с Макаровым» и «Готовы на все». Исполнила главную роль в ситкоме «Классная Катя», где появилась в образе скандальной учительницы.