Классная Катя (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Екатерина Котова — дочь подмосковного мэра и знаменитая зачинщица скандалов. После угона патрульной машины и громкого расставания с сыном губернатора ее устраивают на работу в гимназию. Поначалу Катя пытается избавиться от свалившихся на нее обязанностей, но постепенно жизнь налаживается — старшеклассники всегда готовы пойти в клуб, а молодые педагоги оказываются дружелюбными ребятами. Впереди у Котовой куча испытаний, включая предательство близкой подруги и конкурс талантов для гимназистов.



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