Классная Катя
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Классная Катя
9.12021, Классная Катя 1 сезон
Комедии16+
Безбашенная дочь подмосковного мэра становится школьной учительницей. Ситком с Гошей Куценко и Даней Милохиным

Классная Катя (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Екатерина Котова — дочь подмосковного мэра и знаменитая зачинщица скандалов. После угона патрульной машины и громкого расставания с сыном губернатора ее устраивают на работу в гимназию. Поначалу Катя пытается избавиться от свалившихся на нее обязанностей, но постепенно жизнь налаживается — старшеклассники всегда готовы пойти в клуб, а молодые педагоги оказываются дружелюбными ребятами. Впереди у Котовой куча испытаний, включая предательство близкой подруги и конкурс талантов для гимназистов.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Классная Катя»

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