Биография

Елена Гудкова — российский продюсер и сценарист. Родилась 10 июля 1981 года. Окончила Московский государственный лингвистический университет в 2003 году. Является редактором кинопроектов компании «Окапи продакшн», ориентированной на создание контента для всей семьи. Пробовала себя в качестве сценариста во время работы над короткометражкой «За скобками» и сериалом «Предпоследняя инстанция». Сегодня Елена Гудкова — продюсер таких знаменитых проектов телеканала СТС, как «Воронины», «Восьмидесятые». Также в 2022 году на экраны вышел ситком «Классная Катя» о жизни дерзкой учительницы.