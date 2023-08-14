Классная Катя. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Классная Катя
1-й сезон
10-я серия
9.12021, Классная Катя. Сезон 1. Серия 10
Комедия16+

Классная Катя (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Подмосковный мэр отправляет безбашенную дочку преподавать географию старшеклассникам. Чтобы повысить рейтинг отца, дерзкой и капризной девушке придётся стать ближе к жителям города и подружиться с учителями.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Классная Катя»