Биография

Даня Милохин — российский актер, тиктокер, видеоблогер и рэп-исполнитель. Родился в Оренбурге 6 декабря 2001 года. Начало пути будущего артиста сложно назвать простым. В три года вместе с братом оказался в детском доме, а через 10 лет мальчиков забрали в приемную семью. После окончания школы поступил в техникум на автомеханика, но так и не получил диплом. Переехал в Анапу и устроился на работу официантом. В это же время завел аккаунт в приложении TikTok и начал сотрудничать с агентством WildJam. Позже стал одним из основателей проекта Dream Team House. Участвовал в популярном шоу «Ледниковый период». С 2021 года Даня Милохин пробует себя в качестве актера. Он снялся в фильме «Блогеры и дороги» вместе с Анастасией Ивлеевой и Эльдаром Джараховым, в сериале «Евгенич» с Сергеем Жуковым. Также появился в ситкоме «Классная Катя», где исполнил роль главного хулигана класса.