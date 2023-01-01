Биография

Ольга Френкель — российский продюсер, режиссер, сценарист. Родилась в Москве 4 февраля 1979 года. Росла в музыкальной семье. После школы поступила на филологический факультет Московского государственного университета. Преподавала английский язык в МГИМО, а параллельно с этим училась на эстрадно-джазовом отделении в Академии имени Маймонида, также пела в группе «Лига блюза». Работала в дирекции кинопроизводства на канале НТВ, сотрудничала с телеканалом ТНТ, разрабатывала концепцию сериала «Деффчонки». Сегодня Ольга Френкель — не только режиссер и продюсер, но и сценарист проектов. За ее плечами производство таких сериалов, как «Гимнастки», «#СидЯдома», «Инсомния». Также в 2022 году на экраны вышел ситком «Классная Катя», рассказывающий о жизни дерзкой учительницы.