Биография

Егор Кочубей — оператор кино и телевидения. Родился 9 мая 1988 года. Окончил Всероссийский государственный университет кинематографии имени Герасимова в 2014 году. Пробовал свои силы в качестве актера, снявшись в короткометражках «На день старше», «Закрытый космос». С 2013 года Егор Кочубей активно снимает фильмы и сериалы, на его счету уже более 10 работ. Работал оператором на таких проектах, как «Четыре женщины», «Тоня плачет на мосту влюбленных», «Преступление», «Беглец», «Ваш репетитор», «Полет», «Классная Катя», «Оффлайн».