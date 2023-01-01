Классная Катя (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

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Начало истории о жизни капризной дочери подмосковного мэра в стенах гимназии. Не пропустите сериал «Классная Катя» — смотреть онлайн бесплатно его можно только на нашем сервисе Wink!



В первом сезоне вы познакомитесь с Екатериной Федоровной — папиной любимицей и бездельницей. После скандала ее устраивают на работу в школу, где ей предстоит обучать детей географии и участвовать во внеклассной жизни. Постепенно Катя вливается в коллектив — она знакомится с Софьей Андреевной, помогает ботаникам поверить в себя и даже влюбляется в учителя музыки. Но прошлое все равно не отпускает дерзкую девушку.



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