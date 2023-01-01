Классная Катя. Сезон 1
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Классная Катя
1-й сезон

Классная Катя (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

9.12021, Классная Катя. Сезон 1 17 серий
Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Начало истории о жизни капризной дочери подмосковного мэра в стенах гимназии. Не пропустите сериал «Классная Катя» — смотреть онлайн бесплатно его можно только на нашем сервисе Wink!

В первом сезоне вы познакомитесь с Екатериной Федоровной — папиной любимицей и бездельницей. После скандала ее устраивают на работу в школу, где ей предстоит обучать детей географии и участвовать во внеклассной жизни. Постепенно Катя вливается в коллектив — она знакомится с Софьей Андреевной, помогает ботаникам поверить в себя и даже влюбляется в учителя музыки. Но прошлое все равно не отпускает дерзкую девушку.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Классная Катя»

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