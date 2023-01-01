Классная Катя (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+27 мин
Классная Катя
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+26 мин
Классная Катя
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Классная Катя
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Классная Катя
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Классная Катя
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+25 мин
Классная Катя
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Классная Катя
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+25 мин
Классная Катя
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+26 мин
Классная Катя
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+25 мин
Классная Катя
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+26 мин
Классная Катя
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+26 мин
Классная Катя
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+28 мин
Классная Катя
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+25 мин
Классная Катя
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Классная Катя
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+26 мин
Классная Катя
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+27 мин
Классная Катя
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
Сюжет
Начало истории о жизни капризной дочери подмосковного мэра в стенах гимназии. Не пропустите сериал «Классная Катя» — смотреть онлайн бесплатно его можно только на нашем сервисе Wink!
В первом сезоне вы познакомитесь с Екатериной Федоровной — папиной любимицей и бездельницей. После скандала ее устраивают на работу в школу, где ей предстоит обучать детей географии и участвовать во внеклассной жизни. Постепенно Катя вливается в коллектив — она знакомится с Софьей Андреевной, помогает ботаникам поверить в себя и даже влюбляется в учителя музыки. Но прошлое все равно не отпускает дерзкую девушку.
Узнайте все о приключениях рок-н-ролльной блондинки Котовой в новом ситкоме «Классная Катя» — 1 сезон в хорошем качестве уже ждет вас на Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Ольга
Френкель
- Режиссёр
Тимофей
Шалаев
- Актриса
Валерия
Астапова
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актриса
Алёна
Бабенко
- Актёр
Михаил
Кремер
- Актёр
Антон
Лаврентьев
- Актёр
Даня
Милохин
- Актриса
Луиза-Габриэла
Бровина
- Актриса
Маргарита
Дьяченкова
- Актриса
Светлана
Коновалова
- Актриса
Виктория
Клинкова
- ММСценарист
Мария
Миронова
- Сценарист
Ольга
Френкель
- П�родюсер
Владимир
Утин
- Продюсер
Михаил
Россолько
- Продюсер
Елена
Гудкова
- Продюсер
Антон
Федотов
- АКХудожник
Артем
Купина
- СЛХудожница
Светлана
Литвинова
- Оператор
Олег
Кириченко
- Оператор
Егор
Кочубей