Биография

Олег Кириченко — оператор, продюсер, сценарист и режиссер. Лауреат премии ТЭФИ, обладатель приза ФИПРЕССИ Берлинского кинофестиваля, награды «Независимая камера» фестиваля в Карловых Варах. Родился в Москве 1 апреля 1976 года. Работает в кинокомпании Анны Меликян Magnum, специализирующейся на производстве сериалов и полнометражных фильмов. В качестве оператора дебютировал во время работы над документальным проектом «Проклятие клана Онассисов». Сегодня фильмография Олега Кириченко насчитывает более 40 работ, среди которых мелодрамы «Русалка», «М+Ж». Продюсировал сериалы «Созвучия любви», «Суррогатная мать», «Бойся, я с тобой», «Красота небесная», «Любовь и прочие глупости». Также как оператор снимал сериалы «Невидимки», «ОСА», «Классная Катя».