Тайный дневник моей сестры
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Тайный дневник моей сестры
8.82024, Тайный дневник моей сестры 1 сезон
Мелодрама18+
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Тайный дневник моей сестры (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После 14 лет брака отношения Марины и Гоши зашли в тупик. В личной жизни Марина старается равняться на старшую сестру Любу, которая вскоре погибает из-за несчастного случая. Женщина находит дневник сестры и решает провести собственное расследование.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

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