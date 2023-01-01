Биография

Ирина Шеянова – российская актриса кино и театра. Родилась в Москве 30 августа 1987 года. С детских лет будущая актриса определилась с желаемой профессией и планомерно шла к своей цели. В старшей школе Шеянова активно готовилась к экзаменам в театральном вузе, а после выпуска из школы подала документы в Международный славянский институт имени Державина. Поступив с первого раза, параллельно с учебой она начала работать по профессии. Первой ролью Ирины Шеяновой на экране стало появление молодой актрисы в нескольких эпизодах популярного телесериала «След». Шеянова не замужем, детей не имеет. О своей частной жизни актриса предпочитает не распространяться. Долгое время играла в кино небольшие или эпизодические роли, параллельно играя на сцене театра «Модерн», а после – Московского ТЮЗа. Появилась в таких заметных постановках, как «Без слов, о любви…» и «Ассоль». Первой серьезной киноработой Шеяновой стал сериал «Обручальное кольцо», где она исполнила одну из главных ролей. Широкую известность принесли Ирине Шеяновой сериалы «Путь к сердцу мужчины» и «Такая работа», в последнем она также отметилась талантливым исполнением главной роли. Кроме того, приняла участие в съемках документальной кинокартины «Романовы», где сыграла российскую аристократку Екатерину Долгорукову. Всего в послужном списке актрисы почти два десятка ролей в кино.