Путь к сердцу мужчины (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.32013, Путь к сердцу мужчины
Мелодрамы90 мин12+
Сюжет
Провинциальная девушка Анюта не знала, что приезд в Москву изменит не только её жизнь, но и её саму. Она вырвалась из глуши, где мир делят на «чёрное» и «белое», не зная полутонов. Но можно ли назвать только «белым» любовь к образованному, но испорченному мужчине? А исключительно «чёрным» необходимость жить в элитном доме и в обществе, где всё и все имеют свою цену?
Путь к сердцу мужчины смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- МЖРежиссёр
Михаил
Жерневский
- ОФАктриса
Олеся
Фаттахова
- Актёр
Иван
Жидков
- ИШАктриса
Ирина
Шеянова
- ЭСАктриса
Эвелина
Сакуро
- ВСАктёр
Виктор
Синайский
- ЛКАктриса
Людмила
Кучеренко
- АЗАктёр
Александр
Зеленко
- АОАктёр
Александр
Одинец
- ЮГАктёр
Юрий
Голайдо
- АРАктриса
Анастасия
Розум
- МДСценарист
Марика
Девич
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- МАОператор
Максим
Авлошенко
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков