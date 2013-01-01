Путь к сердцу мужчины (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Провинциальная девушка Анюта не знала, что приезд в Москву изменит не только её жизнь, но и её саму. Она вырвалась из глуши, где мир делят на «чёрное» и «белое», не зная полутонов. Но можно ли назвать только «белым» любовь к образованному, но испорченному мужчине? А исключительно «чёрным» необходимость жить в элитном доме и в обществе, где всё и все имеют свою цену?







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