Путь к сердцу мужчины
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Путь к сердцу мужчины

Путь к сердцу мужчины (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.32013, Путь к сердцу мужчины
Мелодрамы90 мин12+

Сюжет

Провинциальная девушка Анюта не знала, что приезд в Москву изменит не только её жизнь, но и её саму. Она вырвалась из глуши, где мир делят на «чёрное» и «белое», не зная полутонов. Но можно ли назвать только «белым» любовь к образованному, но испорченному мужчине? А исключительно «чёрным» необходимость жить в элитном доме и в обществе, где всё и все имеют свою цену?


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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Путь к сердцу мужчины»

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