Тени старого шкафа (сериал, 2021) смотреть онлайн
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О сериале
Чтобы спасти брата, учительница английского языка Ксения становится гувернанткой Глаши — дочери богатого бизнесмена Павла. Оказавшись в доме Павла, Ксения попадает в очень тяжелую атмосферу. Кира, сестра покойной жены бизнесмена, живущая в доме, смотрит на Ксению свысока. Для неe она — прислуга, хоть и с высшим образованием. Глаша то и дело на пустом месте «выходит из берегов». А, самое главное, сам хозяин дома кажется сухим и замкнутым «человеком в футляре». Их общение начинается с конфликта, и поначалу взаимное непонимание лишь нарастает.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- ДПРежиссёр
Дмитрий
Пантелеев
- ИШАктриса
Ирина
Шеянова
- Актёр
Тарас
Кузьмин
- Актриса
Наталья
Ноздрина
- СГАктёр
Сергей
Гузеев
- МБАктриса
Мария
Букнис
- МСАктриса
Маша
Сурикова
- ФСАктёр
Фёдор
Степанов
- ЕШАктриса
Евгения
Шипова
- ИСАктёр
Игорь
Скурихин
- ОГСценарист
Ольга
Гурова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- МЯПродюсер
Марина
Яковлева
- МКХудожник
Михаил
Карягин
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- РБОператор
Роман
Бурденюк