Тени старого шкафа
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Тени старого шкафа
9.12021, Тени старого шкафа 1 сезон
Мелодрама18+

Тени старого шкафа (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Чтобы спасти брата, учительница английского языка Ксения становится гувернанткой Глаши — дочери богатого бизнесмена Павла. Оказавшись в доме Павла, Ксения попадает в очень тяжелую атмосферу. Кира, сестра покойной жены бизнесмена, живущая в доме, смотрит на Ксению свысока. Для неe она — прислуга, хоть и с высшим образованием. Глаша то и дело на пустом месте «выходит из берегов». А, самое главное, сам хозяин дома кажется сухим и замкнутым «человеком в футляре». Их общение начинается с конфликта, и поначалу взаимное непонимание лишь нарастает.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Тени старого шкафа»