Биография

Сергей Гузеев – российский актер кино и театра. Родился в Москве 24 октября 1977 года. В детские годы будущий актер не планировал связывать с жизнь с театром. Получив среднее образование, поступил в институт экономики и управления, окончил который в 1998 году. Некоторое время пытался работать по специальности, однако вскоре осознал, что это не его. Свою первую роль Сергей Гузеев сыграл в кино, снявшись в ленте, вышедшей в 2003 году. Долгое время был только актером кино, однако позже решил получить второе высшее образование и поступил в театральный вуз. Окончив Щукинское училище в 2012 году, получил работу в Московском драматическом театре Джигарханяна. Свою частную жизнь актер предпочитает не афишировать, о наличии у него семьи ничего не известно. Дебютировав в эпизодической роли в картине «Антикиллер – 2», Гузеев стал часто сниматься, однако исполнял по-прежнему исключительно небольшие роли. Появился в таких проектах, как «Нежное чудовище», «Московская сага», «Дополнительное время», и множестве других. Первую серьезную известность принес Сергею Гузееву фильм «Кавказское трио», вышедший в 2015 году, в котором он сыграл главного героя. Также хорошо знаком аудитории по картине «Время первых» и сериалу «Глаза в глаза». На данный момент продолжает активно сниматься, параллельно сотрудничает с театрами.