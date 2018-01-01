Биография

Марина Яковлева — российский продюсер. Родилась в России 11 августа 1980 года. Карьеру кинопродюсера девушка начала еще в 2003 году с участия в картине «Всегда говори всегда». Этот проект во многом определил вектор дальнейшей деятельности Марины. Она возвращалась к работе над новыми частями картины в 2006, а также 2010-2012 годах. В 2009 году Марина Яковлева выступила линейным продюсером криминальной драмы «Я — телохранитель». Через два года она работала в качестве исполнительного продюсера многосерийного проекта «Навигатор». С 2016 года участвовала в производстве сериала «Любовь по приказу». Также в биографии продюсера фигурирует работа над многосерийной драмой «Родительское право» 2018 года. Уже через год вышла детективная мелодрама «Поздний срок», которую также продюсировала Яковлева. Сразу пять мини-сериалов с продюсированием Марины вышло в 2021 году, среди них — «Я тебя не боюсь!», «Игра в дочки-матери», «Тени старого шкафа», «Как мы любили друг друга» и «За все заплачено». В 2024 году она приступила к работе сразу над несколькими мини-сериалами, включая картины «Бородатый нянь», «На правах матери», «Второй шанс на счастливую жизнь», «Бабье царство» и «Курьеры добра».