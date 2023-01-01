Игра в дочки-матери (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Борьба двух матерей за права на ребенка. Мелодрама о любви, доверии и коварстве.



Будучи заведующей районной библиотеки, мать-одиночка Марина с трудом выплачивает ипотеку и мечтает найти любовь. Однажды она знакомится с Андреем, дизайнером мебели, который вскоре зовет ее замуж. Накануне свадьбы Марина находит в телефоне жениха подозрительную переписку, и ее подруга Татьяна рекомендует обратиться к детективу. Получив доказательства измены, Марина разрывает отношения с Андреем, а потом вдруг остается без работы и жилья. На помощь вновь приходит Татьяна, предлагая подруге вместе с 12-летней дочерью переехать к ней. Яна начинает отдаляться от мамы, а Марина тем временем узнает, что Татьяна все это время только прикидывалась подругой — на самом деле она биологическая мать ее приемной дочери.



Удастся ли Марине начать жить с чистого листа и вновь завоевать любовь дочери, которую она вырастила как родную? Узнаете в ленте «Игра в дочки-матери» — сериал 2021 года доступен на видеосервисе Wink!



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