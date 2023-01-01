Игра в дочки-матери (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
Борьба двух матерей за права на ребенка. Мелодрама о любви, доверии и коварстве.
Будучи заведующей районной библиотеки, мать-одиночка Марина с трудом выплачивает ипотеку и мечтает найти любовь. Однажды она знакомится с Андреем, дизайнером мебели, который вскоре зовет ее замуж. Накануне свадьбы Марина находит в телефоне жениха подозрительную переписку, и ее подруга Татьяна рекомендует обратиться к детективу. Получив доказательства измены, Марина разрывает отношения с Андреем, а потом вдруг остается без работы и жилья. На помощь вновь приходит Татьяна, предлагая подруге вместе с 12-летней дочерью переехать к ней. Яна начинает отдаляться от мамы, а Марина тем временем узнает, что Татьяна все это время только прикидывалась подругой — на самом деле она биологическая мать ее приемной дочери.
Удастся ли Марине начать жить с чистого листа и вновь завоевать любовь дочери, которую она вырастила как родную? Узнаете в ленте «Игра в дочки-матери» — сериал 2021 года доступен на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- ДПРежиссёр
Дмитрий
Пантелеев
- Актриса
Дарья
Калмыкова
- ИТАктёр
Игорь
Теплов
- МААктриса
Мария
Абрамова
- ФСАктёр
Фёдор
Степанов
- ВМАктёр
Всеволод
Макаров
- ВНАктриса
Вероника
Норина
- ССАктёр
Степан
Старчиков
- ОКАктриса
Олеся
Кыдык
- НБАктёр
Никита
Буреев
- НШАктриса
Наталья
Шевченко
- АГСценарист
Алла
Гусева
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- МЯПродюсер
Марина
Яковлева
- МКХудожник
Михаил
Карягин
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- РБОператор
Роман
Бурденюк