Биография

Всеволод Макаров — российский актер кино и театра. Родился в городе Десногорске Смоленской области 13 января 1989 года. С детских лет будущий актер мечтал связать свою жизнь с театральной сценой. Получив среднее образование, перебрался в Москву, где подал документы в Щепкинское училище на факультет актерского искусства. Окончив его в 2010 году, стал членом труппы Театра имени Маяковского, на сцене которого и были сыграны первые серьезные роли Всеволода Макарова. Появился в таких спектаклях, как «Пигмалион», «Плоды просвещения», «Дядюшкин сон», и множестве других. В кино дебютировал еще во время учебы в вузе, исполнив в 2008 году эпизодическую роль в телевизионной ленте. Настоящую известность принес Всеволоду Макарову сериал «Институт благородных девиц», где молодой актер сыграл одного из центральных персонажей. Далее появился в таких картинах, как «След», «Универ. Новая общага», «Кривое зеркало любви». Чаще всего играет второстепенные или эпизодические, однако характерные и запоминающиеся роли. Всего в послужном списке Макарова более трех десятков ролей в кино.