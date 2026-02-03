Забытый рецепт любви (сериал, 2023) смотреть онлайн

Света — владелица небольшой пекарни, одна воспитывает сына Ваньку, её главная забота — счастье сына, который каждый день ждёт отца. А Роман живёт своей жизнью: встречается с дочкой крупного чиновника Юлей и работает в местной администрации. Постепенно отношения между отцом и сыном налаживаются, и у Светы появляется время на личную жизнь. В жизни Светы появляется Андрей, который помогает ей с бизнесом, с сыном, приглашает на свидания. Но Света и не подозревает, что он — её главный конкурент, владелец сети пекарен, который переманивает её клиентов, что наносит большой удар бизнесу Светы.

