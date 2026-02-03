9.22023, Забытый рецепт любви. Сезон 1. Серия 4
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Забытый рецепт любви (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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О сериале
Света — владелица небольшой пекарни, одна воспитывает сына Ваньку, её главная забота — счастье сына, который каждый день ждёт отца. А Роман живёт своей жизнью: встречается с дочкой крупного чиновника Юлей и работает в местной администрации. Постепенно отношения между отцом и сыном налаживаются, и у Светы появляется время на личную жизнь. В жизни Светы появляется Андрей, который помогает ей с бизнесом, с сыном, приглашает на свидания. Но Света и не подозревает, что он — её главный конкурент, владелец сети пекарен, который переманивает её клиентов, что наносит большой удар бизнесу Светы.
Рейтинг
- СЩРежиссёр
Сергей
Щербин
- НКАктриса
Николина
Калиберда
- ВМАктёр
Всеволод
Макаров
- ТЯАктёр
Тимофей
Якомульский
- ВКАктриса
Виктория
Каруна
- РПАктёр
Роман
Пахомов
- КПАктриса
Кристина
Петрова
- ЕТАктриса
Екатерина
Тарасова
- Продюсер
Константин
Буслов
- ТСПродюсер
Татьяна
Северюхина
- Продюсер
Ирина
Босова
- ПРПродюсер
Павел
Романский
- КМХудожница
Кшыся
Митрохович
- РДХудожник
Рафаэль
Дурноян
- ИАОператор
Иван
Алимов
- СИКомпозитор
Святослав
Ильин