Биография

Молодая талантливая актриса Екатерина Тарасова сразу вошла в киномир со своей улыбкой. Родилась в 1984 году в Москве, еще в школьные годы закончила музыкальную школу по классу фортепиано, занималась бальными танцами, вокалом. С такими разносторонними талантами девушка поступила и с блеском закончила в 2001 году Московский институт современного искусства. До этого уже имела квалификацию переводчика трех языков. Некоторое время актриса много работала в съемках рекламных роликов, проявив все свои незаурядные способности. Путь в кино начался в 2011 года с фильма «Восьмидесятые», а затем стали приглашать на небольшие роли в фильмах, известных зрителю, – «Стройка», «Светофор», «Земский доктор. Любовь вопреки», «Срочно выйду замуж». Заметная работа актрисы Екатерины Тарасовой – в фильме «Дневник новой русской» в роли хозяйки мехового салона. Но самая ярка роль – учительницы английского языка в фильме «Случайная невеста». Карьера актрисы продолжается и сегодня. В жизни Екатерина Тарасова активный человек, увлекается йогой и единоборствами, живописью. Всего снялась на сегодняшний день в 26 кинофильмах, в 2020 году уже имеет на своем счету 5 фильмов, один из которых вышел недавно в прокат – «Невеста комдива», роль актрисы.