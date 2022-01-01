Телекинез (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мистический фильм ужасов о дочери ученого, получившей разрушительную сверхспособность, от режиссера «Закрытой школы» Константина Максимова. В главных ролях Ольга Погодина и Николай Добрынин.



Москва, 1977. Советские ученые проводят в одном из НИИ суперсекретные эксперименты по выявлению людей, обладающих сверхчеловеческими навыками. В ходе опытов по психокинезу профессор физики Игорь сталкивается с необъяснимой силой, которая мистическим образом переходит к его дочери Ане. Девочка начинает силой мысли двигать предметы, зажигать огонь и заживлять раны, но у чудесного дара оказывается страшный побочный эффект.



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