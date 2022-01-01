Телекинез (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Мистический фильм ужасов о дочери ученого, получившей разрушительную сверхспособность, от режиссера «Закрытой школы» Константина Максимова. В главных ролях Ольга Погодина и Николай Добрынин.
Москва, 1977. Советские ученые проводят в одном из НИИ суперсекретные эксперименты по выявлению людей, обладающих сверхчеловеческими навыками. В ходе опытов по психокинезу профессор физики Игорь сталкивается с необъяснимой силой, которая мистическим образом переходит к его дочери Ане. Девочка начинает силой мысли двигать предметы, зажигать огонь и заживлять раны, но у чудесного дара оказывается страшный побочный эффект.
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Информация
Рейтинг
- КМРежиссёр
Константин
Максимов
- ВААктёр
Владислав
Абашин
- АМАктёр
Алевтина
Майер
- Актриса
Ольга
Погодина
- Актёр
Евгений
Коряковский
- Актёр
Николай
Добрынин
- Актёр
Алексей
Онежен
- ЕТАктриса
Екатерина
Тарасова
- АААктёр
Андрей
Анисимов
- ВСАктёр
Вадим
Скоб
- ВСАктёр
Василий
Седых
- ОАСценарист
Ольга
Агеева
- САСценарист
Сергей
Агеев
- КМСценарист
Константин
Максимов
- Продюсер
Ольга
Погодина
- ЕИОператор
Елена
Иванова
- АККомпозитор
Андрей
Климинов
- ОВКомпозитор
Олег
Воляндо
- ДДКомпозитор
Дмитрий
Дубинский