Биография

Ольга Агеева — российский сценарист и продюсер. Начала карьеру в 2019 году. Была креативным продюсером и сценаристом известного российского фильма ужасов «Гости». Картина привлекла внимание зрителей благодаря оригинальному сюжету, сочетающему элементы психологии и мистики. Также Ольга Агеева была сценаристом российского триллера «Телекинез». Здесь она показала свои навыки в создании напряженного сюжета и глубоких персонажей. Ольга умело комбинирует элементы драмы и триллера, создавая многослойный сюжет, который удерживает внимание зрителя до самого финала.