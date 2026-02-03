Забытый рецепт любви. Сезон 1. Серия 3
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Сериалы
Забытый рецепт любви
1-й сезон
3-я серия
9.22023, Забытый рецепт любви. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама18+
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Забытый рецепт любви (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Света — владелица небольшой пекарни, одна воспитывает сына Ваньку, её главная забота — счастье сына, который каждый день ждёт отца. А Роман живёт своей жизнью: встречается с дочкой крупного чиновника Юлей и работает в местной администрации. Постепенно отношения между отцом и сыном налаживаются, и у Светы появляется время на личную жизнь. В жизни Светы появляется Андрей, который помогает ей с бизнесом, с сыном, приглашает на свидания. Но Света и не подозревает, что он — её главный конкурент, владелец сети пекарен, который переманивает её клиентов, что наносит большой удар бизнесу Светы.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

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Актёры и съёмочная группа сериала «Забытый рецепт любви»