Игра в дочки-матери (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Заведующая небольшой провинциальной библиотекой Марина одна растит 12-летнюю дочку Яну и мечтает выйти замуж за архитектора Андрея, с которым давно встречается. Андрей делает ей предложение, но Марина вдруг обнаруживает у него в телефоне романтическую переписку… Подруга Марины Татьяна предлагает ей своего знакомого детектива, который находит доказательства измены. Марина прогоняет Андрея, не слушая оправданий. Следом она теряет работу и жилье, и тут Татьяна заботливо предлагает ей переехать к ней… Но после переезда Яна так проникается Татьяной, что заявляет, что хотела бы такую маму… И тут выясняется правда: Татьяна — биологическая мать Яны, и готова на все, чтобы вернуть себе дочь… Марина понимает, что ей предстоит сложная борьба за девочку, которую она удочерила и вырастила, как родную… В этот трудный момент Андрей снова предлагает Марине помощь…



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