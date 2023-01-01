Игра в дочки-матери (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
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Сюжет
Заведующая небольшой провинциальной библиотекой Марина одна растит 12-летнюю дочку Яну и мечтает выйти замуж за архитектора Андрея, с которым давно встречается. Андрей делает ей предложение, но Марина вдруг обнаруживает у него в телефоне романтическую переписку… Подруга Марины Татьяна предлагает ей своего знакомого детектива, который находит доказательства измены. Марина прогоняет Андрея, не слушая оправданий. Следом она теряет работу и жилье, и тут Татьяна заботливо предлагает ей переехать к ней… Но после переезда Яна так проникается Татьяной, что заявляет, что хотела бы такую маму… И тут выясняется правда: Татьяна — биологическая мать Яны, и готова на все, чтобы вернуть себе дочь… Марина понимает, что ей предстоит сложная борьба за девочку, которую она удочерила и вырастила, как родную… В этот трудный момент Андрей снова предлагает Марине помощь…
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Информация
Рейтинг
- ДПРежиссёр
Дмитрий
Пантелеев
- Актриса
Дарья
Калмыкова
- ИТАктёр
Игорь
Теплов
- МААктриса
Мария
Абрамова
- ФСАктёр
Фёдор
Степанов
- ВМАктёр
Всеволод
Макаров
- ВНАктриса
Вероника
Норина
- ССАктёр
Степан
Старчиков
- ОКАктриса
Олеся
Кыдык
- НБАктёр
Никита
Буреев
- НШАктриса
Наталья
Шевченко
- АГСценарист
Алла
Гусева
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- МЯПродюсер
Марина
Яковлева
- МКХудожник
Михаил
Карягин
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- РБОператор
Роман
Бурденюк