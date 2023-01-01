Я тебя не боюсь! (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
Сюжет
Жертва домашнего насилия пытается сбежать от мужа. Мелодрама об отчаянной попытке начать новую жизнь.
Даша Измайлова — мать двоих детей, которая терпит издевательства, унижения и побои со стороны мужа Кирилла. Когда отчаяние достигает предела, несчастная жена решается сбежать. Вместе с сыном Витей и дочерью Машей Даша уезжает из Москвы ближайшим рейсом. Спустя год жизнь Даши наладилась: она устроилась на достойную работу, купила квартиру и встретила новую любовь. Однако именно в этот момент ее находит бывший муж и начинает умолять о прощении. Кирилл ведет себя как шелковый, так что и дети, и лучшая подруга Даши считают, что супругам необходимо снова стать одной семьей. Даша, в свою очередь, сомневается в искренности намерений бывшего мужа. Разве мог измениться тот, кто ее избивал?
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- АПРежиссёр
Анна
Писаненко
- Актриса
Надежда
Бахтина
- ДПАктёр
Дмитрий
Паламарчук
- АФАктёр
Андрей
Финягин
- Актриса
Анна
Бегунова
- Актёр
Семен
Дорин
- Актёр
Тимофей
Кочнев
- ОДАктриса
Ольга
Дегтярева
- АКАктёр
Александр
Кольцов
- АМАктёр
Андрей
Межулис
- НИАктёр
Николай
Исаков
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- МЯПродюсер
Марина
Яковлева
- НЧХудожница
Наталья
Чабаненко
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- СПОператор
Сергей
Политик
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков