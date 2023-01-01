Я тебя не боюсь! (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Жертва домашнего насилия пытается сбежать от мужа. Мелодрама об отчаянной попытке начать новую жизнь.



Даша Измайлова — мать двоих детей, которая терпит издевательства, унижения и побои со стороны мужа Кирилла. Когда отчаяние достигает предела, несчастная жена решается сбежать. Вместе с сыном Витей и дочерью Машей Даша уезжает из Москвы ближайшим рейсом. Спустя год жизнь Даши наладилась: она устроилась на достойную работу, купила квартиру и встретила новую любовь. Однако именно в этот момент ее находит бывший муж и начинает умолять о прощении. Кирилл ведет себя как шелковый, так что и дети, и лучшая подруга Даши считают, что супругам необходимо снова стать одной семьей. Даша, в свою очередь, сомневается в искренности намерений бывшего мужа. Разве мог измениться тот, кто ее избивал?



Чтобы узнать, какой выбор сделает Даша, смотрите сериал «Я тебя не боюсь» онлайн и в хорошем качестве на нашем видеосервисе Wink!



Все сезоны сериала Я тебя не боюсь! смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.