Биография

Семен Дорин — российский актер. Родился 5 марта 2012 года. С раннего возраста Семен занимается танцами и плаванием, снимается в рекламе и играет в детском театре. Несмотря на столь юношеский возраст Семен Дорин уже может похвастаться участием в популярных проектах. Первую роль мальчик сыграл в многосерийной ленте «Воронины», когда ему было всего семь лет. Следующими работами актера стали сериалы «#СеняФедя», «Бихэппи», «ИП Пирогова», «257 причин, чтобы жить». В фэнтези-сериале «Библиотекарь» Дорин сыграл Алексея Вязинцева в детстве.