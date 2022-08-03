Я тебя не боюсь! (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Мать двоих детей Даша страдает от жестокости мужа Кирилла, который постоянно издевается над ней, избивает и унижает. Решив изменить жизнь ради детей, Даша решается на отчаянный поступок — собирает малышей и, бросив всe, переезжает в другой город, подальше от насильника. На новом месте Даша устраивается на работу, покупает квартиру и встречает новую любовь, своего коллегу Романа. Дети забыли прошлое, а Даша уже мечтает о новом браке, но в этот момент на пороге еe квартиры появляется Кирилл и начинает умолять о прощении… Он ведeт себя совершенно по-другому, и все встают на его сторону, включая лучшую подругу Даши и детей… Только одна Даша чувствует сердцем: что-то не так… Зачем вернулся Кирилл, и какие тайные цели он преследует? Простит ли Даша бывшего мужа или сможет устоять перед прошлым? И что сделает Роман, чтобы удержать любимую?

