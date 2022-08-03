Я тебя не боюсь! (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
Мать двоих детей Даша страдает от жестокости мужа Кирилла, который постоянно издевается над ней, избивает и унижает. Решив изменить жизнь ради детей, Даша решается на отчаянный поступок — собирает малышей и, бросив всe, переезжает в другой город, подальше от насильника. На новом месте Даша устраивается на работу, покупает квартиру и встречает новую любовь, своего коллегу Романа. Дети забыли прошлое, а Даша уже мечтает о новом браке, но в этот момент на пороге еe квартиры появляется Кирилл и начинает умолять о прощении… Он ведeт себя совершенно по-другому, и все встают на его сторону, включая лучшую подругу Даши и детей… Только одна Даша чувствует сердцем: что-то не так… Зачем вернулся Кирилл, и какие тайные цели он преследует? Простит ли Даша бывшего мужа или сможет устоять перед прошлым? И что сделает Роман, чтобы удержать любимую?
- АПРежиссёр
Анна
Писаненко
- Актриса
Надежда
Бахтина
- ДПАктёр
Дмитрий
Паламарчук
- АФАктёр
Андрей
Финягин
- Актриса
Анна
Бегунова
- Актёр
Семен
Дорин
- Актёр
Тимофей
Кочнев
- ОДАктриса
Ольга
Дегтярева
- АКАктёр
Александр
Кольцов
- Актёр
Андрей
Межулис
- НИАктёр
Николай
Исаков
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- МЯПродюсер
Марина
Яковлева
- НЧХудожница
Наталья
Чабаненко
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- СПОператор
Сергей
Политик
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков