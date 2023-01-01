Биография

Надежда Бахтина — российская актриса театра, кино и телевидения. Родилась в Пушкино 14 августа 1979 года. После школы поступила на актерское отделение Высшего театрального училища имени Щукина на курс Шлыкова, который окончила в 2001 году. Еще во время обучения вместе с одногруппниками и другими выпускниками вуза создала театр «Трагифарс», где играла в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Дурочка», «Забыть Герастрата», «Борис Годунов». С 2017 года служит в православном театре «Живая вода». Фильмография Надежды Бахтиной насчитывает более 50 работ, среди которых роли в мелодрамах «Выбирая себя», «Я тебя не боюсь!», «Тяжелый песок», «Московская борзая», «Склифосовский». Также играла в сериалах «Кармелита: Цыганская страсть», «Пушкин: Последняя дуэль», «Звезда эпохи».