Биография

Анна Бегунова — российская актриса. Родилась в Омске 24 июля 1986 года. Уже с детства актриса была связана с творчеством — девушка занималась танцами и художественной гимнастикой, а также решила пойти по стопам старшей сестры, которая на тот момент училась в театральном университете. Бегунова с первого раза поступила в Школу-студию МХАТ, которую окончила в 2006 году. На первом курсе студентку пригласили в мелодраму Юрия Мороза «Женщины в игре без правил», после которой будущее Анны становится все более очевидным. В 2008 году Анна Бегунова получила роль в фильме «Жестокость», который удостоился награды на «Кинотавре». В фильмографии актрисы 27 ролей, среди которых выделяются такие, как «Звоните Дикаприо!», «Страна Чудес», «Я тебя не боюсь». Зрителям Анна наиболее известна по роли Марины в сериале «Кухня», где она сыграла ревнивую жену повара Сени. C 2015 года женщина продолжает сниматься в спин-оффах кулинарного проекта, среди которых «Отель Элеон», «Гранд» и «#СеняФедя».