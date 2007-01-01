Игра в прятки (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Целеустремленная секретарша пытается разрушить семью женатого начальника. Отечественная мелодрама с Егором Пазенко и Анной Бегуновой в главных ролях.



Успешный предприниматель Вадим Петрович Соколов руководит небольшой аудиторской фирмой и наслаждается спокойной жизн�ью с любящей женой Альбиной и дочерью Катенькой. Все меняется, когда он сталкивается с проблемами в бизнесе из-за халатности своей помощницы Риты. Уволив нерадивую сотрудницу, Вадим сразу же находит ей замену в лице красивой и ответственной Нади. Однако новая секретарша сразу же влюбляется в начальника и намерена выйти за него замуж. У нее остается только одна задача — избавиться от семьи Вадима.



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