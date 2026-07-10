2021, Эластико: Двенадцатый игрок
Драма, Спортивный80 мин16+
Фильм в подписке «PREMIER»
Эластико: Двенадцатый игрок (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Провинциальный вундеркинд отфутбола Матвей ужегод какперебрался изУлан-Удэ вМоскву ииграет встоличном клубе, где, правда, преимущественно отсиживается наскамейке запасных. Пробиваться впервый состав емупомогает начинающий, нонахрапистый агент Алина. Незадолго доважного матча Матвею звонят изродного города исообщают неутешительные новости, связанные сего криминальными дружками детства. Матвей иАлина летят вУлан-Удэ, чтобы уладить ситуацию испасти младшего брата Даши, бывшей девушки Матвея.
СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Драма
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
- ДВРежиссёр
Дмитрий
Власкин
- ДВАктёр
Дмитрий
Власкин
- Актриса
Анна
Бегунова
- Актриса
Ирина
Антоненко
- Актёр
Никита
Волков
- Актёр
Владимир
Гарцунов
- ПСАктёр
Павел
Стонт
- МСАктёр
Максим
Сорочинский
- АФАктёр
Александр
Фролов
- МРАктриса
Мария
Риваль
- ИШАктёр
Иван
Шмаков
- АРСценарист
Антон
Риваль
- ДВСценарист
Дмитрий
Власкин
- ТКСценарист
Тихон
Корнев
- АРПродюсер
Антон
Риваль
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- КПОператор
Кирилл
Пунтус