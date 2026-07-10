Эластико: Двенадцатый игрок
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Эластико: Двенадцатый игрок
2021, Эластико: Двенадцатый игрок
Драма, Спортивный80 мин16+
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Эластико: Двенадцатый игрок (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Провинциальный вундеркинд отфутбола Матвей ужегод какперебрался изУлан-Удэ вМоскву ииграет встоличном клубе, где, правда, преимущественно отсиживается наскамейке запасных. Пробиваться впервый состав емупомогает начинающий, нонахрапистый агент Алина. Незадолго доважного матча Матвею звонят изродного города исообщают неутешительные новости, связанные сего криминальными дружками детства. Матвей иАлина летят вУлан-Удэ, чтобы уладить ситуацию испасти младшего брата Даши, бывшей девушки Матвея.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Эластико: Двенадцатый игрок»