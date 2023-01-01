Биография

Анна Писаненко – кинорежиссер, сценарист и актриса, празднует свой день рождения 23 февраля. Училась в Харьковской государственной академии культуры на отделении «Режиссура теле- и киноискусства». Продолжила образование в одной из старейших киношкол России – на Высших курсах сценаристов и режиссеров в Москве. Занималась в знаменитой сценарной мастерской Александра Гоноровского, отличающейся индивидуальной методикой обучения. С 2018 года работает в качестве сценариста и режиссера-постановщика в компании «Феникс-фильм», занимающей одну из лидирующих позиций на телевизионном рынке России. Первой режиссерской работой Писаненко был сериал «Дар», показанный на телеэкранах в 2011 году. Через год Анна сняла одну из новелл киноальманаха «Астра, я тебя люблю». На счету режиссера Писаненко – телесериал «Окрыленные» и 4-серийный фильм «Расплата». Ее последняя работа – психологический триллер «Лабиринт иллюзий», в котором она выступила как режиссер и автор сценария. Анна написала сценарии к четырем картинам, в том числе – к сериалам «Спросите у осени» и «Моя любимая мишень». В роли актрисы Писаненко выступила всего лишь один раз. В 2006 году она сыграла The Lady (Virgin) в «Ангелах греха. Vol. 2».