За все заплачено (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
Любовь может быть опасной, особенно когда пересекается со смертью. Детективный сериал о расплате за ошибки и выборе между долгом и сердцем.
Лида Карпова влюбляется в загадочного и притягательного мужчину; увы, вскоре оказывается, что Виктор женат. Попытки увести любим�ого из семьи закончились для Лиды плохо: обвиненная в убийстве, которого не совершала, она вынуждена провести в тюрьме восемь лет. Выйдя наконец на свободу, она надеется навсегда забыть о прошлом, но у жизни другие планы. Теперь Лиде придется выбирать между своим и чужим счастьем, но девушка и не предполагает, что за этим выбором стоят гораздо более серьезные последствия. Единственный, кто готов ей помочь – следователь Денис, которому Лида не хочет доверять. Однако есть ли у нее выбор?
История о том, как сильные чувства ломают судьбы и меняют будущее людей. Смотрите сериал «За все заплачено» 2021 года онлайн на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- АПРежиссёр
Анна
Писаненко
- АСАктриса
Анастасия
Сорокина
- АОАктёр
Артём
Осипов
- ДПАктёр
Дмитрий
Паламарчук
- ТВАктриса
Татьяна
Весёлкина
- ЕСАктриса
Елена
Соловьёва
- СШАктёр
Сергей
Шанин
- АРАктёр
Александр
Рычков
- МБАктриса
Маргарита
Бугаева
- ЗААктриса
Зинфира
Арсланова
- ЕБАктриса
Елена
Брыткова
- НВСценарист
Нина
Вадченко
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- МЯПродюсер
Марина
Яковлева
- АКХудожник
Артем
Купина
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- СПОператор
Сергей
Политик