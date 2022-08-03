Молодая девушка Лида Карпова хотела разрушить чужую семью, не в силах совладать с любовью к женатому мужчине, но дорого за это заплатила. Отсидев восемь лет за убийство, которого не совершала, Лида намерена начать жизнь с чистого листа. Но прошлое не отпускает, и снова ставит Лиду перед выбором между любовью и чужим счастьем. Лида даже не подозревает, что на кону — еe собственная жизнь…

