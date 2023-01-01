Сергей Шанин

Биография

Сергей Владимирович Шанин — российский актер театра и кино, музыкант. Родился в Ярославле 4 ноября 1961 года. Творческий путь актера Сергея Шанина к сцене начался в Саратовской консерватории. Там он учился на театральном факультете под руководством народной артистки Валентины Ермаковой, получив диплом в 1990 году. В дальнейшем с 1989 до 1999 годы работал на сцене Саратовского театра «Балаганчикъ». На несколько лет перешел в Саратовский областной театр русской комедии, после чего с 2005 по 2007 гг. вновь вернулся на сцену «Балаганчика», чтобы в 2015 году. окончательно переехать в Москву. До настоящего времени является членом труппы Московского театра «Багаж». Профессионально играет на гитаре, занимается дзюдо, в совершенстве владеет украинским и английским языком. С 2008 года актер снялся более чем в сотне киноролей: эпизодических, второго плана и главных. Первая главная роль Сергея Шанина — Петр Кузьмичев в сериале «Детективы» 2009 года. В следующей раз он сыграл главную роль в короткометражной ленте Дмитрия Горячева «Вера» 2014 года, а после этого — в фильме Романа Нестеренко «Грогги» 2016 года. Персонажи в фильмах Сергея Шанина самые разные: тренер, председатель сельсовета, таксист, полковник полиции и многие другие. В последние годы снимается в сериалах, выходящих на телеканалах «СТС», «НТВ», «ТВЦ» и других.