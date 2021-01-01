За все заплачено (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Молодая девушка Лида Карпова хотела разрушить чужую семью, не в силах совладать с любовью к женатому мужчине, но дорого за это заплатила. Отсидев восемь лет за убийство, которого не совершала, Лида намерена начать жизнь с чистого листа. Но прошлое не отпускает, и снова ставит Лиду перед выбором между любовью и чужим счастьем. Лида даже не подозревает, что на кону — еe собственная жизнь…



Сериал За все заплачено 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.