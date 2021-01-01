WinkСериалыЗа все заплачено1-й сезон2-я серия
8.72021, За все заплачено. Серия 2
Детектив, Мелодрама16+
За все заплачено (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Молодая девушка Лида Карпова хотела разрушить чужую семью, не в силах совладать с любовью к женатому мужчине, но дорого за это заплатила. Отсидев восемь лет за убийство, которого не совершала, Лида намерена начать жизнь с чистого листа. Но прошлое не отпускает, и снова ставит Лиду перед выбором между любовью и чужим счастьем. Лида даже не подозревает, что на кону — еe собственная жизнь…
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
- АПРежиссёр
Анна
Писаненко
- АСАктриса
Анастасия
Сорокина
- АОАктёр
Артём
Осипов
- ДПАктёр
Дмитрий
Паламарчук
- ТВАктриса
Татьяна
Весёлкина
- Актриса
Елена
Соловьёва
- СШАктёр
Сергей
Шанин
- АРАктёр
Александр
Рычков
- МБАктриса
Маргарита
Бугаева
- ЗААктриса
Зинфира
Арсланова
- ЕБАктриса
Елена
Брыткова
- НВСценарист
Нина
Вадченко
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- МЯПродюсер
Марина
Яковлева
- АКХудожник
Артем
Купина
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- СПОператор
Сергей
Политик