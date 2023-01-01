Wink
Сериалы
За все заплачено
1-й сезон

За все заплачено (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.72021, За все заплачено. Сезон 1 4 серии
Детективы, Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Остросюжетная многосерийная драма о том, что любовь может приводить к непредсказуемым последствиям. «За все заплачено», сериал 2021 года, рассказывает историю запретного романа, из-за которого героиня рискует своей жизнью. Смотреть сериал «За все заплачено», 1 сезон, можно в видеосервисе Wink.

В первом сезоне мы знакомимся с девушкой Лидой, которая влюбляется в женатого мужчину, Виктора. Их тайный роман бурно развивается, героиня не может сдержать чувств и пытается увести мужчину из семьи. Но в итоге она попадает в тюрьму и познает все «прелести» жизни заключенной. А главное — ее арестовывают по обвинению в преступлении, которое она не совершала. Через восемь лет она выходит на свободу, но ее снова настигает прошлое и приходится делать непростой выбор. Только теперь, оказывается, она еще рискует и своей жизнью. Помочь разобраться в ситуации, найти решение без трагических последствий ей хочет следователь Денис, но Лида уже никому не доверяет.

Сможет ли Лида наконец оставить прошлое в прошлом и полюбить человека, ради которого не придется ничем рисковать? Смотреть «За все заплачено», все серии 1 сезона онлайн в хорошем качестве можно в онлайн-кинотеатре Wink.

Сериал За все заплачено 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «За все заплачено»

Всё