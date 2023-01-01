За все заплачено (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Остросюжетная многосерийная драма о том, что любовь может приводить к непредсказуемым последствиям. «За все заплачено», сериал 2021 года, рассказывает историю запретного романа, из-за которого героиня рискует своей жизнью. Смотреть сериал «За все заплачено», 1 сезон, можно в видеосервисе Wink.



В первом сезоне мы знакомимся с девушкой Лидой, которая влюбляется в женатого мужчину, Виктора. Их тайный роман бурно развивается, героиня не может сдержать чувств и пытается увести мужчину из семьи. Но в итоге она попадает в тюрьму и познает все «прелести» жизни заключенной. А главное — ее арестовывают по обвинению в преступлении, которое она не совершала. Через восемь лет она выходит на свободу, но ее снова настигает прошлое и приходится делать непростой выбор. Только теперь, оказывается, она еще рискует и своей жизнью. Помочь разобраться в ситуации, найти решение без трагических последствий ей хочет следователь Денис, но Лида уже никому не доверяет.



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