За все заплачено (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
Остросюжетная многосерийная драма о том, что любовь может приводить к непредсказуемым последствиям. «За все заплачено», сериал 2021 года, рассказывает историю запретного романа, из-за которого героиня рискует своей жизнью. Смотреть сериал «За все заплачено», 1 сезон, можно в видеосервисе Wink.
В первом сезоне мы знакомимся с девушкой Лидой, которая влюбляется в женатого мужчину, Виктора. Их тайный роман бурно развивается, героиня не может сдержать чувств и пытается увести мужчину из семьи. Но в итоге она попадает в тюрьму и познает все «прелести» жизни заключенной. А главное — ее арестовывают по обвинению в преступлении, которое она не совершала. Через восемь лет она выходит на свободу, но ее снова настигает прошлое и приходится делать непростой выбор. Только теперь, оказывается, она еще рискует и своей жизнью. Помочь разобраться в ситуации, найти решение без трагических последствий ей хочет следователь Денис, но Лида уже никому не доверяет.
Сможет ли Лида наконец оставить прошлое в прошлом и полюбить человека, ради которого не придется ничем рисковать? Смотреть «За все заплачено», все серии 1 сезона онлайн в хорошем качестве можно в онлайн-кинотеатре Wink.
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Информация
Рейтинг
- АПРежиссёр
Анна
Писаненко
- АСАктриса
Анастасия
Сорокина
- АОАктёр
Артём
Осипов
- ДПАктёр
Дмитрий
Паламарчук
- ТВАктриса
Татьяна
Весёлкина
- ЕСАктриса
Елена
Соловьёва
- СШАктёр
Сергей
Шанин
- АРАктёр
Александр
Рычков
- МБАктриса
Маргарита
Бугаева
- ЗААктриса
Зинфира
Арсланова
- ЕБАктриса
Елена
Брыткова
- НВСценарист
Нина
Вадченко
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- МЯПродюсер
Марина
Яковлева
- АКХудожник
Артем
Купина
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- СПОператор
Сергей
Политик